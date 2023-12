Christian Horner en Max Verstappen verwachten niet dat Red Bull volgend jaar weer zo dominant is. De beide mannen denken dat de concurrentie in 2024 in gaat lopen op de regerende kampioenen.

De Formule 1 gaat vaak in periodes van dominantie. Zo hebben we sinds 2000 slechts acht verschillende kampioenen gehad en maar vijf verschillende teams (vier als we Brawn en Mercedes niet als verschillende teams tellen). Op dit moment lijkt Red Bull in een periode van dominantie te zitten, maar volgens teambaas Christian Horner is het niet gegarandeerd dat dat stand houdt.

Dat 2023 een jaar van dominantie was, staat buiten kijf. Slechts één race werd niet door Red Bull gewonnen. Max Verstappen schreef persoonlijk negentien van de 22 races op zijn naam. Toch waakt Horner voor volgend jaar. “Je zag het ook in 2020 met Mercedes”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. “Dat was hun meest dominante jaar ooit, en toch versloegen we hen in 2021.”

“Het staat nooit stil”, vervolgt Horner. “We hebben gezien hoe sommige andere teams dichterbij zaten op een paar circuits. Ik weet zeker dat alle concepten samen gaan komen. Stabiele regels zorgen ervoor dat alles dichterbij kruipt. Ik denk niet dat we dit jaar ooit nog kunnen herhalen, maar hopelijk kunnen we de lessen van deze auto gebruiken voor de RB20. Hopelijk kunnen we een auto ontwerpen om deze titels mee te verdedigen.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Verstappen verwacht concurrentie

De gedachtegang van Horner wordt ook gedeeld door Verstappen. “Eenzelfde seizoen draaien, zal bijna onmogelijk zijn”, zegt de wereldkampioen tegen de NOS. “We gaan onze auto natuurlijk nog verder proberen te ontwikkelen, maar de andere teams hebben veel van ons geleerd. Ik hoop niet dat er meer concurrentie zal zijn, maar verwacht dat wel.”

Wie dat dan moet zijn, vindt Verstappen nog wat lastig om te zeggen. “Elk weekend was het weer een ander team dat zich even goed liet zien. McLaren leek het bijvoorbeeld even helemaal op de rit te hebben, maar had daarna weer een dipje. Ze lijken daar wel te weten welke kant ze op moeten gaan en er werken goede mensen. Maar ook bij Mercedes zullen ze weer willen winnen en Ferrari weet ook wat ze te doen staat. Het gaat automatisch dichter bij elkaar liggen. Je zag het ook al in de kwalificatie dit afgelopen seizoen: het was niet altijd even makkelijk.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!