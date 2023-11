Max Verstappen heeft de winst gepakt in de sprintrace in Brazilië. De Nederlander greep meteen de leiding bij de start en gaf die ook niet meer uit handen. Toch had hij een verrassend snelle Lando Norris achter zich, die nu met goede moed de Grand Prix op zondag in zal gaan.

Hoewel de zin ‘Max Verstappen wint…’ in 2023 meer regel dan uitzondering is, moet de Nederlander in de tweede seizoenshelft toch net iets meer moeite voor zijn overwinningen doen dan in de eerste helft. Zo ook bij de sprint in Brazilië. Lando Norris startte vanaf pole en leek zelfs even de betere start te hebben, voordat Verstappen hem toch nog voorbij schoot bij het ingaan van de eerste bocht.

“Het was natuurlijk best belangrijk om meteen een voorsprong te krijgen bij de start”, reflecteert Verstappen. “De start was niet meteen geweldig, maar het tweede deel van mijn start ging erg goed. Daarmee kwam ik meteen langszij [bij Norris]. Bandenmanagement is natuurlijk erg belangrijk hier, de slijtage is hier erg hoog. 24 rondes op één band is dan behoorlijk lang. Ik deed mijn best om een stabiele rondetijd te behouden en ik denk dat we dat best goed hebben gedaan.”

Hoewel Norris zich kranig verweerde – en lange tijd goed in de buurt van Verstappen kon blijven – geeft hij ook toe dat zijn race bij de start al gereden was. “Het eerste stukje van mijn start was erg goed, maar het tweede deel… Misschien dat ik iets te conservatief was, speelde ik het iets te veilig. Dat is wel iets om naar te kijken voor morgen. George betrapte me er nog even op dat ik niet zo scherp was, maar daarna was onze snelheid best prima. Ik probeerde nog achter Max aan te gaan, maar daar had ik gewoon niet genoeg snelheid voor.”

De race op zondag

Op zondag zijn de kaarten iets anders geschud. Verstappen start dit keer vanaf pole, met Charles Leclerc naast zich. Norris begint de race vanaf de zesde plek en zal harder zijn best moeten doen om op het podium te eindigen. Desondanks wil Verstappen nog niet op de zaken vooruit lopen. “Vorig jaar hadden we het hier erg zwaar, al was het vandaag natuurlijk beter. Maar je kan nog steeds niet echt voluit gaan hier, dat kan niemand eigenlijk. Je moet je best doen om de banden onder controle te houden. Vandaag deden we dat best goed. We hebben daar veel van geleerd, hopelijk kunnen we morgen hetzelfde doen.”

Norris maakt zich absoluut geen illusies over zijn kansen op zondag. “We gaan het natuurlijk opnieuw proberen, al moeten we wat meer inhalen. Maar het is niet alsof we het ineens op kunnen nemen tegen een Red Bull, ook al hadden we niet verwacht competitief te zijn op dit circuit. We racen niet tegen Max. Hij is een van de beste coureurs in een van de beste auto’s in de geschiedenis van de Formule 1.” Wel geeft de McLaren-coureur aan dat hij het bemoedigend vond hoe goed hij Verstappen nog bij kon houden.

