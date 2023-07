Max Verstappen en zijn race engineer waren flink met elkaar aan het discussiëren in de Grand Prix van België. Het hele weekend door was te horen hoe de beide mannen het met elkaar oneens waren over de strategie. Maar tussen de discussies door waren er ook genoeg moment dat Verstappen goed kon lachen met zijn engineer.

De engineer in kwestie is Gianpiero Lambiase, een Brit met Italiaanse roots. Na een opleiding aan de prestigieuze Cambridge University vond Lambiase zijn weg naar de Formule 1 bij het team van Jordan, dat later omgedoopt werd tot Force India en tegenwoordig Aston Martin heet. Bij Jordan en Force India werkte Lambiase als performance engineer voor een hele serie coureurs, waaronder Sergio Pérez. In 2015 stapte Lambiase over naar Red Bull, waar hij in 2016 aan Verstappen gekoppeld werd.

Lambiase en Verstappen lijken elkaar te kunnen vinden in hun temperament. Verstappen kan aardig hard zijn over de radio, maar Lambiase laat ook niet zomaar over zich heen walsen. Teambaas Christian Horner beschreef hun samenwerking nog als ‘een oud getrouwd stel dat loopt te kibbelen over wat ze gaan kijken op TV’.

De Grand Prix van België

In het raceweekend van België was die vergelijking duidelijk te horen. Het begon al in de kwalificatie op vrijdag. Verstappen kwam maar met de hakken over de sloot uit Q2. Het leidde tot wat kattig gedrag over de radio heen en weer, waarbij Lambiase in feite zei: ‘Als je het zo goed weet, doe het dan zelf’.

Toen Verstappen later alsnog de snelste tijd zette, grapten de beide mannen al over het moment. Verstappen legde later al uit dat het niet ongebruikelijk is dat ze op die manier over de radio praten. Dat werd op zondag meer dan duidelijk tijdens de daadwerkelijke race. Met donkere regenwolken in de lucht besloot Red Bull om eerst Pérez naar binnen te halen voor een pitstop. Verstappen vroeg of dat wel zo handig was, waarop Lambiase meer dan duidelijk antwoordde: ‘Gebruik jij je koppie maar, en vertrouw op mijn instructies’. Verstappen ging daar niet zomaar mee akkoord en vroeg of beide auto’s op deze strategie zaten, waarop Lambiase nogmaals zijn reactie herhaalde.

Niet veel later was Lambiase weer te horen, dit keer met de vraag of Verstappen het vol kon houden totdat de regen viel. “Dat weet ik toch niet, ik kan de regenradar niet zien”, liet Verstappen optekenen. Het team hakte de knoop dan maar door om Verstappen toch naar binnen te halen. Dat Verstappen en Lambiase veel van elkaar kunnen hebben bleek later in de race maar weer. Verstappen ging ruimschoots aan de leiding en maakte samen met Lambiase al grapjes over het maken van een extra pitstop ‘om het te kunnen oefenen’. De Red Bull-coureur kon achteraf ook goed lachen om de radioberichten en verzekerde voor de microfoon van Viaplay dat het allemaal oké was.

