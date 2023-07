Na even de leiding kwijt te raken, wist Max Verstappen de sprintrace in België overtuigend te winnen. De Nederlander blikt dan ook erg tevreden terug op de race, die gekenmerkt werd door lastige omstandigheden vanwege de regen en een strategie die niet meteen in het voordeel van Verstappen werkte.

Doordat de omstandigheden op de baan zo snel veranderden, moesten de teams strategisch zijn met het binnenhalen van de coureurs. Elk team haalde maar één coureur naar binnen voor een pitstop en bij Red Bull viel die keuze op Sergio Pérez. Het eindresultaat was dat toen Verstappen een ronde later wél zijn pitstop maakte, hij weer naar buiten kwam achter Oscar Piastri. Uiteindelijk bleek de McLaren-coureur geen partij voor Verstappen, waarna de Nederlander onbedreigd naar de eindstreep reed.

Na de sessie werd Verstappen gevraagd of deze strategie de juiste keuze was of niet. “Ik denk dat het vooral de veilige keuze was”, antwoordt Verstappen nuchter. “Ik had wel eerder naar binnen kunnen komen, maar dan had ik klem gezeten achter de andere auto’s. Er had ook nog een safety car kunnen komen en dan had ik enorm veel tijd verloren. Uiteindelijk maakte het me niet zoveel uit. We verloren maar één positie, maar we weten ook wel hoe snel we zijn. Je zag ook wel toen we eenmaal die inters erop hadden zitten, dat we echt wegvlogen.”

Richting het einde van de sprintrace klaagde Verstappen over de radio dat hij zijn remmen niet goed onder controle kreeg. In de rondetijden was dat probleem niet terug te zien, en zelf erkent Verstappen ook dat het geen groot probleem was. “Ik probeerde een betere verdeling te krijgen, maar het viel verder wel mee. De auto ging goed, de banden waren prima. Het waren maar kleine dingetjes.”

Bekijk hier de samenvatting van de sprintrace in België

Op zondag start Verstappen tijdens de Grand Prix vanaf plek zes vanwege een gridstraf. De Nederlander verwacht dat de sprintrace grotendeels een voorbode zal zijn van hoe het tijdens de Grand Prix zal gaan. “Ik moet dan nog wel een paar anderen voorbij. Het grootste gevaar zit hem in de eerste bocht, daar is het altijd lastig. Maar zolang we niet in de problemen komen, dan zal het met onze snelheid wel goed zitten.”

Bekijk hieronder hoe Verstappen de leiding terugpakt van Piastri in de sprintrace.