Max Verstappen heeft voor de Grand Prix van Nederland een bijzonder helmdesign onthuld. De thuisheld zal voor de oranjezee in Zandvoort met het helmdesign van vader Jos rijden.

Verstappen heeft de afgelopen jaren vastgehouden aan zijn witte helm met gouden accenten, maar heeft ook vaak genoeg uitgepakt met speciale helmen voor de races in Oostenrijk, België (al was dat afgelopen weekend niet het geval) en nu weer in Nederland.

Voor zijn thuisrace heeft Verstappen wel nog een witte basis, maar dan met de blauwe en rode kleuren. Niet in de vorm van de Nederlandse vlag zoals vorig jaar, maar – op wat aanpassingen na – in de vorm van het helmdesign van vader Jos.

Verstappen eert hiermee zijn vader, die een belangrijke rol speelde in zijn carrière. “Met de Dutch Grand Prix in aantocht, dacht ik dat dit jaar een mooi moment zou zijn om mijn waardering te laten zien voor alle inspanningen die mijn vader van kinds af aan voor mij heeft gedaan, om mij te brengen waar ik nu ben, als wereldkampioen”, zegt Verstappen.

“Dus we hebben een nieuwe versie van het oude helmontwerp van Jos gemaakt. Je ziet het doorkomen in mijn helm en beide hebben het originele logo van mijn vader op de achterkant. Het is erg persoonlijk voor mij, want het is heel bijzonder om met dit ontwerp te mogen rijden.”

“Het leek ons ​​een geweldig idee om dit juist voor Zandvoort weer tot leven te brengen en ik hoop dat alle fans, ook van mijn vader destijds, het zullen waarderen. Hopelijk vindt iedereen het net zo mooi”, besluit de Nederlander.