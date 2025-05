Max Verstappen heeft nog maar net voor de vierde keer op rij de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen, maar de race in Monaco staat alweer voor de deur. De upgrades voor de wispelturige RB21 leken goed te werken in Imola, maar zullen ze ook voor verbetering zorgen in de lage snelheidsbochten van het prinsdom? Verstappen heeft nog zo zijn twijfels.

Max Verstappen leidde de Grand Prix van Emilia-Romagna bijna van begin tot eind. Alleen tijdens de eerste paar meters, voordat het veld bij de Tamburello-chicane aankwam, was de leiding nog in handen van Oscar Piastri. Het is een groot verschil met onder meer de Grands Prix van Bahrein en Miami, toen de Nederlander worstelde met zijn RB21. De meegebrachte upgrades naar Italië lijken dus goed te werken, maar of Red Bull nu ook meteen sneller is dan McLaren?

“Ik denk dat het heel specifiek is per circuit”, legt Verstappen in de persconferentie uit over het snelheidsverschil met de naaste concurrent. “Elke keer dat we echt competitief waren, waren het hogesnelheidsbanen, hogesnelheidsbochten.” Werk aan de winkel dus voor Red Bull, al werken ook volgens Verstappen de meegebrachte upgrades naar Imola wel goed tot nu toe.

Monaco

Voor de wereldkampioen is het echter geen garantie dat de RB21 weer goed gedijt tijdens de volgende stop op de Formule 1-kalender: Monaco. “Monaco is natuurlijk heel anders (dan Imola, red.). Dus laten we kijken hoe we daar gaan presteren. Vorig jaar was het erg moeilijk voor ons. Ik verwacht niet dat het deze keer makkelijker zal zijn, want er is natuurlijk veel lage snelheid, maar we zullen zien.” Een jaar geleden werd Verstappen na een tegenvallende kwalificatie zesde in het stadstaatje.

“Ik rijd graag in Monaco, maar het is niet ons sterkste circuit met de auto die we hebben”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Maar we zullen zien wat we kunnen doen.” De Nederlander stopt daar niet met zijn voorbeschouwing, en kijkt zelfs even vooruit naar de derde race van de triple header in Barcelona. “Barcelona betekent normaal gesproken veel snelle bochten, wat geweldig is. Er is ook veel bandenslijtage, en het is weer cruciaal om dat onder de knie te krijgen. Ik weet niet hoe dat op dit moment voor ons gaat werken. Maar voor nu ben ik gewoon heel blij met het weekend in Imola en gaan we vanaf daar verder.”

