Max Verstappen toont zich uitermate tevreden met zijn triomf bij de Grand Prix van Las Vegas. “Simply lovely”, klinkt het meteen na de finish tevreden over de boordradio. “De auto was goed, de uitvoering van de race geweldig. Bedankt iedereen.”

Na een kort ritje van de top-drie in een roze Cadillac van F1-sponsor Lego reageert Max Verstappen tegen interviewer David Coulthard even later wat uitgebreider op zijn zesde zege van het seizoen, die tot stand kwam na een glansrijk optreden.

“Het was goed. Iedereen was op zoek naar het ritme, zeker in de eerste stint op de medium band. We hadden de banden goed onder controle en ik kon lang doorgaan. De auto werkte goed. Aan het eind was het een flink gat, maar iedere ronde voelde comfortabel.”

Met nog twee races en een sprintrace op het programma maakt Verstappen zich vanzelfsprekend geen illusies over de wereldtitel. “Het gat met Lando is groot, ik probeer iedere race gewoon te maximaliseren. Dat zal ik blijven doen en aan het eind van het seizoen zie ik dan wel wat het me gebracht heeft. Ik ben trots op het team. We hebben een moeilijk seizoen gehad, met ups en downs. We hebben veel geleerd en dat is ook waardevol met het oog op de komende jaren. We moeten blijven verbeteren, komend seizoen nog sterker voor de dag komen en hopelijk kunnen we dan vanaf de eerste race meedoen.”

