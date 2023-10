Max Verstappen wil nog niet al te ver vooruitkijken, na het binnenhalen van zijn derde wereldtitel op rij. “Ik wil vooral genieten van dit momentum en daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar natuurlijk hoop ik dat we deze sportieve reeks nog een tijdlang kunnen voortzetten”, vertelde Verstappen meteen na afloop van de sprintrace tegen interviewer Nico Rosberg.

Verstappen wist al voor het einde van de sprintrace dat zijn titelprolongatie een feit was. Dat kwam door de uitvalbeurt van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die tweede stond in het kampioenschap. Verstappen werd in de sprintrace als tweede afgevlagd, achter Oscar Piastri. Morgen staat de Grand Prix van Qatar nog op het programma.

“Ik ben trots op iedereen binnen het team. Ik wil iedereen bedanken voor het werk dat ze hebben geleverd”, zei Verstappen al vanuit zijn auto over de boordradio. Met zijn derde wereldtitel op zak staat Verstappen nu op gelijke hoogte met grote namen als Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham en Jackie Stewart. “Geen slecht lijstje, hè?”, stelde Verstappen tevreden vast.

Zie hieronder de eerste reactie van Max Verstappen tegen de collega’ss van Viaplay.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond.

In dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!