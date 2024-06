Meer dan eens was er na een tegenvallende vrijdag de afgelopen weken werk aan de winkel voor Red Bull en Max Verstappen. In Spanje moet het volgens hem dit weekend daarom anders, en beter. Verstappen: “Een goede start van het weekend zou helpen.”

Eisen deed hij het donderdag niet, Verstappen hield het bij een wens met betrekking tot die start. Maar de boodschap is duidelijk en iedereen binnen Red Bull onderschrijft de woorden van de kopman. “We hebben diverse keren kleine issues gehad op vrijdag, daarmee maken we het onszelf alleen maar moeilijk. Een goede start van het weekend zou het allemaal een stuk gemakkelijker maken. Daar moeten we bovenop zitten met z’n allen.”

Tot spanningen leidt het niet, aldus de Nederlander. “We willen een zo goed mogelijk weekend hebben, dat wil je altijd. Als het eens niet volgens plan verloopt, is er heus geen man overboord.” Hij vervolgt: “We zijn geen robots, iedereen maakt fouten; ik ook. Maar juist als we onder druk staan, presteren we goed.”

Dat Verstappen met zijn team de boel ook in tegenvallend gestarte weekenden weet om te draaien, is bewonderenswaardig. Een recept voor succes op lange termijn is het echter niet. Dat beseft hij zelf ook. “Je moet uiteindelijk zo weinig mogelijk fouten maken, zo veel mogelijk punten scoren. Dat is nooit anders geweest. Maar dan helpt het wel om een goede start te hebben.”

