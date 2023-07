Sergio Pérez moest wederom vroegtijdig de kwalificatie verlaten. Max Verstappen is van mening dat je met de huidige Red Bull-bolide Q3 wel moet kunnen bereiken.

“Ik weet nog niet waardoor het vandaag misging, maar met onze auto moet je natuurlijk wel in Q3 terecht komen,” sprak de regerend wereldkampioen na afloop van de kwalificatie. Het team loopt op deze manier wederom kostbare punten mis. “Natuurlijk vechten we voor het constructeurskampioenschap, maar ik denk dat ik dat op dit moment ook wel alleen kan,” grapte Verstappen.

Volgens Helmut Marko hoeft de Mexicaan zich vooralsnog nog geen zorgen te maken over zijn positie binnen Red Bull. “Er is momenteel niemand beschikbaar die Pérez kan vervangen. In tegenstelling tot Nyck de Vries presteert hij wel goed in de races. Zijn zwakke punt is momenteel de kwalificatie, dat moet hij onder controle zien te krijgen,” aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports.