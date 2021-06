Het open karakter van de baan in combinatie met de wind maakt Paul Ricard een verraderlijk circuit, ondervond Max Verstappen vandaag. “Maar we hebben ons gedurende de dag goed verbeterd”, concludeerde de Nederlander na de twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Frankrijk.

In de eerste sessie moest Verstappen de beide Mercedessen nog voor zich dulden, vanmiddag was hij Bottas met 0.008 te snel af. Hamilton eindigde daar twee tienden achter. “In de eerste training was ik niet helemaal tevreden maar ’s middags voelde de auto al een stuk beter”, reageerde Verstappen voor de camera’s van Sky Sports.

Motorsport Images

De Nederlander had wel moeite met de op Paul Ricard immer aanwezige wind. “Dat maakt het op deze open baan lastig om een goed rondje te rijden, al geldt dat voor iedereen natuurlijk. We zullen daar zelf een goede oplossing voor moeten zien te vinden.”

Eén ding is wel zeker, het wordt op zaterdag weer een spannend gevecht om de poleposition. “Dat zal ongetwijfeld weer heel close worden”, voorspelt Verstappen. “Het is nog wel lastig te zeggen waar we nou precies staan maar we hebben een prima dag gehad. Onze longruns zagen er ook goed uit, we weten natuurlijk niet wat de anderen vanavond en vannacht zullen vinden.”