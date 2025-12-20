Lewis Hamilton heeft een teleurstellend eerste jaar als Ferrari-coureur achter de rug. De Brit behaalde voor de eerste keer in zijn Formule 1-carrière een heel seizoen lang geen podiumplaats tijdens een hoofdrace. Max Verstappen heeft medelijden met zijn voormalig Britse rivaal: ‘Ik vind dat niet leuk om te zien’.

Terwijl Max Verstappen in de woorden van veel kenners zijn ‘beste seizoen ooit’ beleefde in 2025, was het jaar voor Lewis Hamilton er eentje om gauw te vergeten. De Brit kwam tijdens geen enkele Grand Prix op het podium terecht, een unicum voor de zevenvoudig wereldkampioen. Voor Verstappen – in 2021 nog de grote titelrivaal van Hamilton – was het pijnlijk om aan te zien.

“Het is natuurlijk geen goed seizoen voor hem geweest”, vertelt de Nederlandse wereldkampioen tegen Viaplay. “Dat kun je aan alles zien, bijvoorbeeld aan de radio-uitzendingen vanuit de auto.” Hamilton lag via de boordradio geregeld in de clinch met zijn race-ingenieur Riccardo Adami. Zo deelde de Brit tijdens de GP Miami nog een sarcastische sneer uit aan zijn ingenieur – ‘Neem anders ook een theepauze, nu je toch bezig bent’ – toen het volgens Hamilton te lang duurde voordat Charles Leclerc hem een positie teruggaf.

‘Pijnlijk om te zien’

Ook voor Verstappen was het een pijnlijk schouwspel. “Ik vind het niet leuk om dat te zien”, vervolgt de coureur. “Ik weet niets over stoppen. Hij zal niet opgeven, dus hij zal er zeker bij zijn. Maar het is niet leuk om te zien.” Hamilton wordt in januari 41 jaar, en is op Fernando Alonso na de oudste coureur van de huidige grid. Zelf is Verstappen niet van plan om ook zo lang nog in de Formule 1 te blijven. “Ik denk dat je dan meer met fysieke ongemakken te maken krijgt. Je hebt meer last van dingen. Deze auto’s zijn sowieso niet de meest comfortabele om in te rijden.”

“En als je ouder bent, heb je natuurlijk meer last. Je schouder, je rug, je nek. Ik denk dat het wat meer moeite kost om alles in vorm te houden. Dus dat is iets waar je je veel meer op moet concentreren”, voegt de wereldkampioen eraan toe. “Persoonlijk denk ik dat als ik 40, 44 ben… ik niet meer dezelfde zal zijn als nu. Maar misschien ook niet in termen van motivatie. En als je niet in een topauto zit, dan zeker niet. Ik denk dat als Fernando (Alonso, red.) in een topauto zou zitten, dan… Zoals in 2023, dan zou hij kunnen strijden om een podiumplaats. Dan zie je de vechter weer naar boven komen. Maar als je twee keer wereldkampioen bent geweest, en je hebt al veel gewonnen. En je rijdt dan voor P10. Ja, dan denk je: waarom doe ik dit?”

