Het moest door problemen met de remmen en een ijzersterk optreden van Lewis Hamilton van ver komen. Volgens Red Bulls topman Helmut Marko maakt dat de vijftigste Grand Prix-zege van Max Verstappen, op Amerikaanse bodem, alleen nog maar indrukwekkender. “Deze overwinning moet hoog ingeschat worden.”

Iedereen, Lewis Hamilton incluis, verwacht zaterdag na de sprintrace dat Max Verstappen niet bij te benen zal zijn. De manier waarop hij het sprintnummer op zijn naam heeft geschreven, met tien seconden voorsprong, voorspelt volgens de Brit weinig goeds voor hem en zijn collega’s. Maar de ene dag is de andere niet, zeker niet in een mechanische sport als de Formule 1.

Remproblemen teisteren de drievoudig wereldkampioen vanaf de openingsronde. Weliswaar belet hem dat niet halverwege de race de leiding in handen te nemen, van het machtsvertoon van een etmaal eerder in de RB19 is geen sprake. “Als je minder vertrouwen hebt in je remmen, zowel voor als achter, dan is het lastig op de limiet te rijden”, meent Helmut Marko. “Daarnaast was de druk van Hamilton behoorlijk groot.”

Verstappen is met zijn overwinning de eerste coureur die in Austin heeft gewonnen en daarbij niet vanaf de eerste startrij vertrok. Marko verklapte vrijdag na de kwalificatie al dat als er iemand daartoe in staat zou zijn, het Verstappen is. “Die statistiek kan nu ook weg”, stelt de Oostenrijker, die benadrukt dat zijn oogappel de winst niet cadeau heeft gekregen. “In de laatste stint had Max ook nog de minder snelle banden vergeleken met Hamilton (hard om medium, red). Het was een lastige situatie, maar hij reed ronde voor ronde strakke tijden en heeft simpelweg alles gegeven. Dit was”, zo vindt Marko, “een van de moeilijkste overwinningen, maar door de omstandigheden eentje die hoog ingeschat moet worden.”

In Austin kan niet iedereen de vijftigste zege van Verstappen kennelijk waarderen. Er klinkt na afloop bij de podiumceremonie nogal wat boegeroep wanneer de winnaar het podium beklimt, gevolgd door luide aanmoedigingen voor collega Sergio Pérez. Het onthaal komende week in Mexico, de thuisbasis van zijn teamgenoot, zal waarschijnlijk niet heel vriendelijk zijn.

Om ongemakkelijke situaties te voorkomen is de organisatie van de GP in Mexico-Stad onlangs een campagne gestart, #Racepect, die tolerantie en respect wereldwijd op alle circuits en stadions promoot. Juist omdat er volgens de organisatie in de afgelopen jaren te vaak ‘incidenten’ zijn geweest, variërend van boegeroep tot discriminerende opmerkingen en van vechtpartijen tot ongewenst gedrag.

Volgens Marko hoeft Verstappen zich in Mexico geen zorgen over zijn veiligheid te maken, al zullen er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen. “Mexicaanse mensen zijn heel aardig, hier waren er wat fans die misschien iets agressiever waren… Max zal”, zo verklaarde Marko, “in Mexico ‘goed begeleid’ worden.”