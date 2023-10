Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris pleiten voor een grote verbetering aan het wegdek in Austin. Volgens de coureurs is het oppervlak van baan zo erg dat het haast voelt alsof je op een rallycircuit rijdt, zo stellen ze op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Het Circuit of the Americas in Austin staat al sinds 2012 op de kalender van de Formule 1. Hoewel het circuit bij zowel fans als coureurs erg populair is, kampt het ook met wat problemen. Vooral de hobbels in het circuit zijn een groot struikelblok voor de coureurs. Afgelopen weekend werd dat ook maar weer eens duidelijk. De auto’s stuiterden over de baan op een manier die terug doet denken aan de porpoising problemen van vorig seizoen. Fernando Alonso viel zelfs uit met vloerschade vanwege het vele stuiteren.

De coureurs vinden dan ook dat er iets structureel moet veranderen aan de baan. “Het moet absoluut opnieuw geasfalteerd worden”, stelt Max Verstappen. “Momenteel voelt het alsof het beter bij rally past. Je springt en stuitert alle kanten op. Het valt niet zo op in een F1-auto omdat we vanwege de downforce flink omlaag worden gedrukt, maar de hobbels die we op sommige punten hebben zijn heel erg. Dit is niet F1-waardig. Ik ben dol op dit circuit, de layout is geweldig, maar we hebben absoluut nieuw asfalt nodig. We vragen hier al een paar jaar om en het is nooit echt gebeurd.”

Lewis Hamilton is het roerend eens met Verstappen. “Sommige van deze hobbels voegen een beetje karakter toe aan het circuit, maar het zijn er veel te veel. Als coureurs staan we er wel voor open om hier samen met het circuit over na te denken en hen te helpen. Misschien is het te duur om alles opnieuw te asfalteren.”

“Ze hebben sommige delen al aangepast”, voegt Lando Norris toe. “Er zijn kleine verbeteringen die ze aan kunnen brengen. Voor zover ik weet gaan ze volgend jaar de eerste zone aanpassen, dus dat is al iets.”

Tegen Speedcafe bevestigt circuitbaas Bobby Epstein dat er volgend jaar inderdaad werkzaamheden aan het circuit plaats gaan vinden. Het gaat dan echter niet om de eerste sector, zoals Norris dacht, maar om het gedeelte van bocht twaalf tot bocht twee. Volgens Hamilton is dat stuk echter niet een problematische zone. De Brit stelt dat het vooral gaat om het gedeelte daarna.

