Yuki Tsunoda heeft het zwaar bij Red Bull en het gat naar Max Verstappen is keer op keer te groot. Verstappen zelf doet er alles aan om zijn Japanse teamgenoot te helpen. Dat vertelt de Nederlander in Canada.

“Dit weekend gaat het al beter”, constateert Verstappen met betrekking tot Tsunoda en de Canadese Grand Prix in Montreal. En hoewel Tsunoda ditmaal pech heeft dat hij door een gridstraf van tien plaatsen achteraan moet starten, is het gat met Verstappen hoe dan ook nog vaak te groot. “Het is moeilijk te duiden waardoor dat komt”, stelt de Nederlander. Die probeert zijn Japanse teamgenoot echter met raad en daad bij te staan.

“Je probeert dan te helpen met advies, bijvoorbeeld over wat ik doe met de auto, over het opwarmen van de banden bijvoorbeeld ook. Dat doen we denk ik goed, zo samen. Maar hij moet het uiteindelijk wel zélf laten zien natuurlijk.”

Over de mentale weerbaarheid van Tsunoda zit Verstappen overigens totaal niet in. Mentale lasten constateert hij niet. “Niet dat ik aan hem kan aflezen. Maar ik hoop het ook echt niet. Kijk, hij doet hoe dan ook z’n best en de auto is dit weekend een stuk stabieler. Dus ook voor Yuki hopelijk.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.