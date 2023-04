Max Verstappen had in het slotdeel van de kwalificatie aan, zoals hij het omschreef, één ‘degelijke’ ronde voldoende om zich van de beste startpositie te verzekeren voor de Australische GP. Het biedt volgens hem vertrouwen voor de race in Albert Park. “Het zal niet eenvoudig worden, maar onze auto is normaal gesproken goed in de race.”

De concurrenten zijn dus gewaarschuwd, voor zover ze dat al niet waren. Met een Mercedes naast zich (George Russell) en eentje achter zich (Lewis Hamilton) staat Verstappen er alleen voor. Collega Sergio Pérez verprutste eerder op de dag niet alleen zijn derde training (‘niet te geloven deze sessie’), maar ook de kwalificatie. Na een schuiver kwam de Mexicaan met zijn RB19 vast te staan in het gravel, waarna zijn tijdstraining voorbij was.

De banden vormden in Melbourne de sleutel tot succes. Door het nieuwe asfalt in Albert Park is het, zo zei Verstappen, ‘lastig die aan de praat te krijgen’. “Het was tricky om grip te vinden en een goede ronde neer te zetten”, concludeerde de regerend wereldkampioen. “Het ging best goed, maar het was heel lastig de banden voor de eerste bocht op temperatuur te krijgen en er met vertrouwen doorheen te gaan.” Verstappen bekende enigszins verrast te zijn dat beide Mercedes-coureurs zich in Albert Park vooraan meldden. “Maar wel leuk’, voegde hij eraan toe. “Kennelijk is het ze goed gelukt de banden aan de praat te krijgen. Want daar draait het hier om.”

Verder had Verstappen niets spannends te melden. Hij herhaalde dat het gesleutel aan het weekendformat, er wordt druk gespeculeerd over een nakende aanpassing van de sprintraces en het verminderen van trainingstijd, wat hem betreft overbodig is. “Ik ben geen fan van sprintraces. Daarin gaat het vooral om overleven en de auto heel houden voor de race op zondag”, aldus Verstappen. “Ik begrijp dat spannende wedstrijden goed voor de sport zijn. Maar als we dit soort dingen gaan doen, wordt het nog intenser dan het nu al is. We gaan naar 24 of 25 races, ik geniet er niet van als het nog drukker wordt. Dan ben ik er niet lang meer.”

Volgens Verstappen zou een inkrimping van het weekend (‘ga dan een race doen op zaterdag en zondag’) een optie kunnen zijn. Maar alle voorstellen en plannen die nu worden besproken, tasten volgens hem het DNA van de sport aan, zoals hij donderdag ook al zei. “Voor mij betekent het nog steeds: het meeste uit de kwalificatie halen en dan zondag een goede race. Ik snap niet waarom we dat moeten veranderen. Zorg ervoor dat zes of zeven teams kunnen winnen. Dan hoef je ook niets te veranderen.”