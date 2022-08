Max Verstappen hoopt van ganser harte dat zijn oude teamgenoot en maatje Daniel Ricciardo een nieuw stoeltje vindt in de Formule 1.

Verstappen reageerde donderdag op Spa-Francorchamps in de warme Red Bull-hospitalityruimte voor het eerst op het verhaal van de summer break: de overstap van Fernando Alonso van Alpine naar Aston Martin en de aankondiging van Daniel Ricciardo dat hij aan het einde van het seizoen McLaren verlaat.

Hoewel Verstappen met beide coureurs op goede voet staat, was ook hij verrast door de aankondigingen. “Ja, dat was boeiend”, lacht Verstappen, om vervolgens in te gaan op de situatie rond Alonso. Die vertrekt aan het einde van het seizoen van het redelijk presterende Alpine naar het lager geklasseerde en worstelende Aston Martin. “Ach ja, waarom zou hij het niet doen? Aston Martin is nog steeds een team dat naar voren wil, ze nemen daar veel mensen aan. Dus ik begrijp wel dat Fernando daar heen wil en dat naar een hoger plan wil tillen. Dat is spannend.”

‘Auto past niet bij Ricciardo’

Gevraagd naar de tegenvallende prestaties van Ricciardo bij McLaren, zegt de Nederlander. “Ik denk dat hij in een situatie zit waarin de auto niet bij hem past. Er zat niet echt veel progressie in, hij ging zich niet echt beter voelen in die wagen. En dan kom je op een punt dat je met elkaar gaat praten. Ze hebben natuurlijk intern veel met elkaar gepraat en dan kom je tot de conclusie dat je beter uit elkaar kunt gaan.”

Dat Ricciardo dit seizoen om de oren wordt gereden door teamgenoot Lando Norris – die vier keer zoveel punten heeft als de Australiër – zegt Verstappen niet veel. “Lando is natuurlijk een geweldige coureur dat weten we allemaal. Maar als je je niet op je gemak voelt in de auto dan kun je er niet het uiterste uit halen en dan kom je nooit in de buurt van het niveau van de ander die zich er wel comfortabel in voelt. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het tussen die twee coureurs gaat, maar als het niet werkt dan is het soms goed om ergens anders te kijken.”

Daniel Ricciardo feliciteert Max Verstappen met het behalen van zijn wereldtitel (Getty Images)

Ricciardo zelf wilde in Spa nog niet al te veel op zijn toekomst vooruitlopen – de 33-jarige coureur hintte op een sabbatical – maar Verstappen hoopt dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1. “Het is fantastisch om hem in de Formule 1 te hebben. Het is voor alles een geweldige vent. We kunnen het goed met elkaar vinden, dus ik hoop dat hij een plek vindt. Maar het is nu aan hem.”

