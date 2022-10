Max Verstappen heeft in Suzuka zijn achttiende pole position van zijn carriere gepakt. Het verschil tussen de top drie was maar een halve tiende dus het was tot de laatste run erg spannend. Verstappen is nog wel under investigation voor een incident met Lando Norris.

“Het was heerlijk om hier eindelijk weer te mogen rijden. De wagen komt hier in de eerste sector echt tot leven”, vertelt een blije Verstappen. De Nederlander stond telkens ruim twee tienden voor de concurrentie, maar in de laatste kwalificatiesessie wist Ferrari nog weer een stapje te zetten. Leclerc leek onderweg naar een sterke verbetering, maar gooide het in een slordige derde sector weg. Door wat verloren bodywork wist Verstappen zich in zijn laatste run niet te verbeteren en dat zorgde er voor dat de snelste tijd van de eerste run bleef staan, een 1:29.304.

Foto: Motorsport Images

Vergeleken met het begin van het jaar kan Verstappen een stuk vaker meevechten voor pole position omdat Red Bull flink aan het overgewicht van de auto heeft gewerkt: “De upgrades op de auto hebben er voor gezorgd dat we beter zijn op de zaterdag, maar toch blijft onze auto beter op de zondag. En dat blijft natuurlijk het belangrijkste”, voegt Verstappen toe.

De zaterdag zou nog een staartje kunnen krijgen omdat Verstappen nog wordt onderzocht voor een incidentje met Lando Norris. De Nederlander crashte tijdens het opwarmen van zijn banden bijna met Norris, maar na een tripje over het gras liep dat allemaal goed af.