Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Max Verstappen de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Nederlander leidde de door regen geteisterde race van start tot finish en zag in zijn achteruitkijkspiegels Fernando Alonso tweede worden. Esteban Ocon eindigde op de derde plaats.

De race op het Circuit de Monaco begon droog. Max Verstappen had bij de start het voordeel dat hij op de medium band stond, terwijl Fernando Alonso naast hem op de harde banden moest starten. Het gaf de Nederlander net even wat meer grip en dus was hij als eerste bij de eerste bocht.

Max Verstappen weet na de start Fernando Alonso voor te blijven (Motorsport Images)

Verderop in het veld wisten alle coureurs zonder al te grote problemen de eerste meters af te leggen, alleen Lance Stroll moest naar binnen vanwege een lekke band en een kapotte neus, het gevolg van een lichte touche. Ook Guanyu Zhou, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg maakten direct een pitstop, maar dat was uit tactische overwegingen. Door direct van de zachte (Zhou) en medium (Hülkenberg en Pérez) band over te stappen naar harde compound, hadden ze voldaan aan het bandenreglement en zouden ze in principe de race zonder verdere stop uit kunnen rijden. In het middenveld hield Nyck de Vries goed stand op de twaalfde stek.

Sainz verslikt zich in Ocon

In de elfde ronde zagen we de eerste echte inhaalmanouevre van de dag. Sainz probeerde vanaf de vierde plaats bij het uitkomen van de tunnel een poging op Ocon, maar daarbij verremde hij zich en schoot de Spanjaard met zijn voorvleugel tegen het achterwiel van de Fransman aan. De voorvleugel raakte beschadigd, maar Sainz die vond dat Ocon ‘bewoog onder het remmen’ kon zijn weg vervolgen.

VIDEO: Momentje van Sainz en Ocon in Monaco

Vanaf de dertigste ronde begon Verstappen terecht te komen in het verkeer van de achterblijvers. Zijn rondetijden schoten omhoog en Alonso wist zijn achterstand beetje bij beetje te verkleinen tot zo’n zes seconden. Ocon ondertussen ging als eerste van de top drie naar binnen, maar zijn stop duuurde veel te lang en dat bood Sainz de kans om een ronde later bij zijn pitstop – van hard naar medium – de derde plaats over te nemen. De Fransman had echter een fantastische outlap en wist Sainz voor te blijven. De Spanjaard was woest op zijn team, omdat hij nu nog ruim veertig ronden op de medium band moest blijven rijden.

Regen gooit veld overhoop

Vanaf de vijftigste ronde begonnen de eerste coureurs melding te maken van regendruppels. Stroll en Bottas waren de eerste coureurs die de pitstraat opzochten en naar intermediates wisselden.

Lance Stroll wisselt naar intermediates (Getty Images)

Verstappen klaagde over zijn mediums, maar besloot nog even buiten te blijven terwijl Alonso vanaf P2 wel naar binnenkwam. De Spanjaard besloot een gok te wagen en wisselde van hard naar medium. Vooraan liet nu ook Verstappen zich horen. “We hebben intermediates nodig”, zei hij en kwam meteen naar binnen. Alonso was zich inmiddels bewust van zijn verkeerde keuze en kwam voor de tweede keer in korte tijd naar binnen, dit keer besloot hij ook naar inters te gaan.

Verstappen kon hier van profiteren en had met nog twintig ronden te gaan een voorsprong van zo’n twintig seconden op Alonso, die op zijn beurt weer een ruime voorsprong had op Ocon. Achter de Fransman waren het nu de beide Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

Regen zet niet door

Vanaf de 65ste ronde leek de regen wat minder te worden en was de ergste opwinding verdwenen. De coureurs hadden zich inmiddels gewend aan de gladde omstandigheden en wisten hun auto’s heel te houden. Wel was het zaak om op de opdrogende delen van de baan de intermediates te sparen. Verstappen had daar weinig booodschap aan en reed met rasse schreden weg bij Alonso en de rest van het veld. Op de finish had de Nederlander een voorsprong van bijna een halve minuut op de coureur van Aston Martin, Ocon eindigde daar weer negen seconden achter. De Vries eindigde uiteindelijk op de positie waarop hij gestart was; twaalfde.

De overwinning van Verstappen was de 39ste in zijn carrière. Hij behaalde al zijn zeges bij Red Bull en is voor dat team nu recordhouder. Sebastian Vettal won 39 Grands Prix voor de stal uit Milton Keynes.

