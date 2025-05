Max Verstappen kijkt ernaar uit om aankomend weekend zo dicht bij zijn eigen huis te mogen racen. Het Formule 1-circus strijkt neer in Monaco, het stadstaatje waar meerdere Formule 1-coureurs wonen, waaronder de viervoudig wereldkampioen. Verstappen staat na zijn zege in Imola met een goed gevoel aan de vooravond van de GP Monaco, maar waarschuwt dat het stratencircuit in het verleden de Red Bull-bolide niet altijd goed lag.

Max Verstappen kon de triple header niet op een betere manier beginnen. Niet alleen pakte de Nederlander de volle punten met zijn zege in Imola, ook lijken de laatste upgrades aan de RB21 goed te werken. “Het was geweldig om zondag de triple header te beginnen met een overwinning in Imola”, blikt de Grand Prix-winnaar nog een keertje terug voor Verstappen.com. “We hebben veel positieve stappen gemaakt. Ik voelde me een stuk comfortabeler in de auto en dat brengt ons in een positievere positie om verder te gaan.”

‘Kwalificatie is de sleutel in Monaco’

Toch blijft Verstappen op zijn hoede, en wil hij niet te hard van stapel lopen voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Monaco. “We moeten blijven pushen en niet op de zaken vooruit lopen, want Monaco zal een stuk lastiger zijn. Het is natuurlijk een stratencircuit.” Vorig jaar zat er voor de viervoudig wereldkampioen niet meer in dan een zesde finishplaats, nadat hij in de kwalificatie tegen de muur kwam en vervolgens niet meer mee kon doen om de polepositie.

“Het is in het verleden niet ons sterkste circuit geweest, maar we hebben wel een stap vooruit gezet met de set-up en we zullen proberen het zo goed mogelijk te doen”, vervolgt de kampioen zijn vooruitblik. “Nogmaals, kwalificatie is hier de sleutel en we zijn afhankelijk van onze strategie, dus het gaat erom dat we zaterdag een goed resultaat neerzetten en de auto zo goed mogelijk laten presteren.” Voor Verstappen, die in het stadstaatje aan de Middellandse Zee woont, is het dit weekend een tweede thuisrace. “Het zal ook fijn zijn om dicht bij huis te zijn voor deze race, vooral omdat het zo’n hectisch en druk weekend is!”

