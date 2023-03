Op basis van de testdagen staat Red Bull er goed op. Max Verstappen leeft dan ook ontspannen toe naar de openingsrace in Bahrein. Zich rijk rekenen doet de tweevoudig wereldkampioen echter niet.

“Na het testen gaan we het openingsweekend in met het gevoel dat we er goed voor staan”, blikt Verstappen vooruit. “Maar er valt veel te zeggen over alle data die je verzamelt en elke baan is anders qua gedrag van de auto. Dus als team moeten we er voor zorgen dat we ons blijven verbeteren.”

Hoewel de openingsrace op hetzelfde circuit is als de tests van vorige week, is het maar de vraag of de omstandigheden hetzelfde zijn. Zaken als de veranderende temperatuur van de baan en van de lucht kunnen van invloed zijn, zo weet de regerend kampioen maar al te goed.

VIDEO: rondje Bahrein met Max Verstappen in de sim

Verstappen, die in Bahrein bleef na de testdagen, spreekt hoe dan ook van een goede aanloop naar de seizoensouverture: “We hebben drie hele positieve testdagen achter de rug. Maar het gaat om het hier en nu, dat is wat telt: de race op zondag.”

