Natuurlijk had hij liever op pole gestaan in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Toch was voor Max Verstappen het glas halfvol na de tweede plaats in de kwalificatie vrijdag. “Onze auto is goed in de race, dus al met al is plek 2 niet slecht.”

Want, zo vervolgde Verstappen in zijn reactie meteen na afloop van de sessie: tweede betekent dat hij maar één concurrent voorbij moet om zijn zege van vorig jaar te herhalen. Die concurrent is Charles Leclerc, op wie Verstappen bijna twee tienden van een seconde moest toegeven.

“We probeerden in de outlap voor de tweede run in Q3 wat anders, dat bleek niet ideaal. Het is sowieso lastig hier in Bakoe, je rijdt op de limiet”, aldus de regerend wereldkampioen. Het is voor hem zondagmiddag overigens de eerste keer dat hij op de voorste startrij staat in Azerbeidzjan.

Spanning zaterdag

De spannende kwalificatie belooft veel voor zaterdag. Dan vindt voor het eerst de zogeheten Sprint Shootout plaats, de vervanger van de tweede vrije training in een weekend waarin een sprintrace op de rol staat. Verstappen: “Ik kijk ernaar uit. Misschien kunnen we nog wat verbeteren, al is het ook belangrijk om geen fouten te maken.”

De nieuw ingevoerde kwalificatiesessie begint om zaterdag om 10.30 uur Nederlandse tijd (12.30 plaatselijke tijd). De sprintrace zelf is om 15.00 uur (17.30 in Bakoe).