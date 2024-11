Max Verstappen kan komende zondag in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij winnen. Als hij daarin slaagt, klimt hij verder op in de ranglijst van de grote kampioenen in de Formule 1. Met zijn vierde wereldtitel evenaart hij dan de prestaties van Alain Prost en Sebastian Vettel. Alleen Juan Manuel Fangio (vijf), Michael Schumacher en Lewis Hamilton (zeven) werden vaker dan viermaal wereldkampioen.

Net als Max Verstappen won Vettel alle wereldtitels in dienst van Red Bull Racing, met Christian Horner als teambaas en Adrian Newey als ontwerper. Vettel was succesvol in 2010, 2011, 2012 en 2013. Prost behaalde zijn wereldtitels in 1985, 1986, 1989 en 1993.

Ranglijst wereldkampioenen Formule 1: 1. Michael Schumacher, Lewis Hamilton 7, 3. Juan Manuel Fangio 5, 4. Sebastian Vettel, Alain Prost 4, 6. Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Max Verstappen.

