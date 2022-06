Komt er een moment aan dat Max Verstappen kan gaan consolideren, is dat überhaupt een modus die hij heeft? In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, buigen Rick Winkelman, Mike Mulder en Sjaak Willems zich onder andere over die vraag.

“Nog niet zo heel lang geleden zeiden we dat dit het jaar van Ferrari zou worden, hoe bizar snel het kan omslaan?”, vraagt Winkelman zich af. “Red Bull is een team dat zich altijd goed doorontwikkelt en dat hebben ze nu al in de eerste seizoenshelft laten zien. Dat is heel knap.”

“Verstappen is echt in de vorm van zijn leven”, gaat Winkelman verder. “Of dat komt doordat de druk eraf is na zijn titel, weet ik niet. Daar was het allemaal om te doen en alles wat nog komt, is extra. Hij heeft veel geleerd vorig jaar en doet dat nog steeds. Maar ik denk niet dat hij een consolideren-modus heeft. Ik vraag me wat er gebeurt als hij achter bijvoorbeeld Sergio Pérez zit met 4 ronden te gaan. Ik denk dat hij ‘m opvreet.”

Luister hier naar de gehele uitzending van Paddockpraat, ook te beluisteren via je favoriete podcast-app: