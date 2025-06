Max Verstappen kijkt alvast uit naar het werk van ontwerper Adrian Newey bij Aston Martin volgend jaar. De Britse topontwerper verruilde Red Bull voor de Britse renstal, en volgens de Nederlandse coureur is het nog wel een beetje wennen om Newey in Aston Martin-kledij te zien. Toch wenst Verstappen de Brit het allerbeste bij zijn nieuwe werkgever: ‘Ik heb nog steeds veel respect voor Adrian.’

Adrian Newey besloot in 2024 een punt te zetten achter de lange samenwerking met Red Bull. De Britse topontwerper zat al sinds 2006 bij de Oostenrijkers, en was toe aan een nieuwe uitdaging. Newey werkte ook gedurende Max Verstappens hele carrière bij Red Bull voor het Oostenrijkse team, dus de Nederlander houdt de werkzaamheden van de Brit bij Aston Martin goed in de gaten.

“Het doet me gewoon denken aan hoe hij natuurlijk bij ons was als ik hem daar in de garage zie”, vertelt Verstappen aan Motorsport Week. Newey was tijdens de GP Monaco voor het eerst langs de baan en in de Aston Martin-garage te zien. “Eerlijk gezegd heeft het geen zin meer om erover na te denken. Adrian is niet meer bij ons. We hebben nog steeds veel respect voor Adrian of in ieder geval ik heb veel respect voor Adrian. Hij is ook een geweldig persoon naast al het succes dat hij met ons team heeft gehad.”

“Om hem nu in het groen te zien is natuurlijk een beetje anders, maar ik ben blij voor hem. Ik hoop dat hij gelukkig is”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Dat is uiteindelijk het belangrijkste. En ik weet zeker dat hij zal bijdragen aan hun succes. Ik vind het spannend om te zien wat ze volgend jaar kunnen doen als hij eindelijk volledig meedoet.” Newey begon afgelopen maart aan zijn baan bij de Britse renstal, waardoor hij te laat was om nog volledig aan de 2025-bolide te werken.

‘Max kiest voor de snelste auto’

Verstappen wordt ondertussen zelf ook al lange tijd met Aston Martin in verband gebracht. Newey denkt echter dat de Nederlander alleen overstapt als het Britse renstal een snelle auto heeft. “Max is duidelijk een fenomenaal talent en een superieure concurrent, maar het heeft geen zin om over hem te dagdromen op de korte termijn”, zei de topontwerper nog in Monaco. “Max neemt de dingen op een simpel niveau en in dit specifieke geval zal hij proberen het team te kiezen waarvan hij denkt dat het de snelste auto zal hebben.”

