McLaren-CEO Zak Brown was onder de indruk van Max Verstappens openingsronde in Imola. De Nederlander stak eigen coureur Oscar Piastri voorbij met een gewaagde inhaalmanoeuvre. Ondanks dat McLaren de kans op de zege zag verdampen door de actie van de wereldkampioen, is Brown complimenteus naar Verstappen. ‘We konden hem gewoon niet verslaan’, concludeert de Amerikaan.

Het hele aanwezige publiek in Imola kon smullen van de briljante inhaalactie van Max Verstappen op Oscar Piastri in de eerste meters van de race. Ook McLaren-CEO Zak Brown was één van de toeschouwers van de gewaagde manoeuvre. De actie zorgde ervoor dat McLaren de race uiteindelijk verloor, waardoor je niet zou verwachten dat Brown veel mooie woorden overheeft voor de racewinnaar. Niets is minder waar.

LEES OOK: Horner zag Verstappen ‘besluitvaardig’ aan Piastri voorbijgaan: ‘Het was winnen of weggooien’

“Het was een geweldige move”, toont McLaren-CEO Zak Brown zich sportief tegenover Viaplay. “We konden Red Bull gewoon niet verslaan, ze waren erg snel vandaag. Het is nog een bijzonder lang seizoen en dit laat zien dat het nog lang niet voorbij is.” Verstappen reed voor de tweede safety car van de middag bijna twintig seconden voor naaste achtervolger Lando Norris. “Hij was de hele race sneller dan dat wij waren. We reden wel min of meer dezelfde rondetijden, maar Max heeft het heel goed gecontroleerd. Ik denk niet dat we echt iets tegen hem konden beginnen.”

‘Let them race’

Na de herstart van de race in de slotfase ging Verstappen er weer vandoor, waardoor de McLaren-coureurs alleen met elkaar het gevecht aan konden gaan. Lando Norris trok daarbij aan het langste eind, en eindigde op plek twee. McLaren besloot niet tot team orders over te gaan om zo beide rijders gelijke kansen te geven. “Let them race, dat was het besluit vanaf de pitmuur”, staat Brown na de race nog steeds achter het besluit. “Het was een goede move die Lando uiteindelijk maakte, maar nogmaals: we hebben nog een lange weg te gaan.”

McLaren verloor de race in Imola eigenlijk al in de openingsronde, nadat Verstappen, in de woorden van Zak Brown, ‘een geweldige move’ op Oscar Piastri plaatste (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.