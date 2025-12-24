Het is bijna kerstavond, en daarbij horen voor veel mensen kerstcadeaus. Ook Max Verstappen kreeg twaalf kerstgeschenken van Red Bull, waarmee de coureur terugblikt op de hoogtepunten van het 2025-seizoen. Vooral om de Chucky-pop, gebaseerd op het gelijknamige horrorpersonage, kon de Nederlandse wereldkampioen lachen: ‘Misschien stuur ik deze naar Zak (Brown, red.)’.

Max Verstappen maakte de grap over de Chucky-pop niet voor niets. McLaren-CEO Zak Brown vergeleek de Nederlander tijdens zijn indrukwekkende comeback in 2025 nog met een horrorpersonage. “Net op het moment dat je denkt dat hij niet meer terug kan komen, is hij ineens toch weer terug”, legde de Amerikaan afgelopen november uit. Verstappen reageerde vervolgens op de vergelijking van Brown. “Hij mag me Chucky noemen”, grapte de Nederlander in Qatar.

De pop van het horrorpersonage was echter niet het enige kerstcadeau dat Verstappen van Red Bull kreeg. De renstal had twaalf geschenken voor de Nederlander, om stil te staan bij twaalf hoogtepunten van zijn afgelopen seizoen.

Bekijk de hele video hier:

An early gift before the big day 🎁 Max unwraps 12 of the standout moments from the 2025 season 🏁



Check out the full video below 📺👇https://t.co/hnnHczLQmU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 24, 2025

