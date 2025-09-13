Max Verstappen heeft zich als 27ste gekwalificeerd voor zijn debuutrace op de Nordschleife. De Nederlander maakte indruk op het ‘Groene Hel’-gedeelte van de Nürburgring, en was in zijn teruggeschroefde Porsche GT4 sneller dan de andere debutanten. Om 12:00 uur gaat de race van start.

Max Verstappen begon om 08:30 uur in zijn teruggeschroefde GT4 aan de kwalificatie op de Nürburgring. De wereldkampioen had 125 pk minder tot zijn beschikking dan de andere bolides. De Nederlander wordt door de Duitse autosportbond namelijk nog gezien als een ‘rookie’ in de raceklasse, waardoor hij nog niet het volledige vermogen van zijn bolide mag gebruiken. Dat Verstappen daarom niet zou meedoen om de polepositie was te verwachten, maar de wereldkampioen verbaasde toch met zijn snelle tijden.

Met een tijd van 10:21.591 was Verstappen uiteindelijk zesde in de Cup3-klasse en 27ste in de ranking van de in totaal 109 auto’s. De coureur was tijdens de kwalificatie zelfs een minuut sneller dan de andere teruggeschroefde auto’s die vandaag op de ‘Groene Hel’ meedoen, en slechts vijftien seconden langzamer dan de snelste coureur in zijn Cup3-klasse. De race gaat vanmiddag om 12:00 uur al van start, en alle actie is hier live te volgen.

