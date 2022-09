Het was een allesbehalve ideale dag voor Max Verstappen. In de eerste vrije training stokte zijn Red Bull na 7 rondjes en in de tweede kwam hij er nog niet aan te pas. De wereldkampioen stelt dan ook dat er nog het nodige werk te verzetten is.

De dag begon nog voortvarend voor Verstappen, tot grote vreugde van een bijna vol Circuit Zandvoort nestelde hij zich volgens traditie meteen bovenaan de tijdenlijst in VT1. Na 12 minuten in de sessie ging het bij het uitkomen van de Tarzanbocht al mis, de Red Bull maakte een raar gorgelend geluid en viel stil: “Er is iets met de versnellingsbak, toen ik naar de 5e versnelling probeerde te schakelen.”

Foto: Motorsport Images

Dat betekende dat Verstappen meteen tegen een achterstand aankeek. “Je loopt een sessie achter op de rest dus dat was teleurstellend. Ik heb niet echt een run op softs kunnen doen, op de harde band was het niet te zeggen hoe goed de balans is momenteel”, aldus Verstappen vrijdagmidag. “Ik had heel weinig grip op die band. Maar het was niet geweldig vandaag, nee.”

In de tweede sessie kon Verstappen weer zijn kilometers maken maar afgaande op de klok is Red Bull nog zoekende, gezien de achtste plek van Verstappen en de twaalfde plek van teamgenoot Sergio Pérez. “We hebben de avond om het uit te zoeken. We kunnen zeker veel beter dan dit. Over de verschillen ben ik niet heel verrast, in de auto had ik al dat idee. Nu is het aan ons om vanavond het tij te keren en morgen competitief te zijn.”