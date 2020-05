VIDEO Verstappen laat Albon Rotterdam, Zaanse Schanse en Amsterdam zien

De Formule 1-wereld had natuurlijk vandaag moeten genieten van de eerste vrije trainingen op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Voor de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix stond uiteraard een waar pr-bombardement klaar, ook Red Bull had een filmpje klaarstaan.

Voor wie het zich nog kan herinneren, in februari doken de twee wagens op meerdere plekken op in Nederland. Op locaties in onder meer Rotterdam, Amsterdam, bij de Zaanse Schans, met het slot op Circuit Zandvoort zelf waar Alexander Albon en Max Verstappen ‘aankomen’ voor de Dutch GP.

Het feestelijke weekend is zoals bekend uitgesteld in verband met de coronacrisis, waarschijnlijk wordt de Nederlandse GP dit jaar niet verreden. Desalniettemin deelt Red Bull wel het eindresultaat van de filmwerkzaamheden. De teaser kwam vandaag online, de gehele productie is zondag op Formule1.nl te zien.