Een mindere start van het seizoen, de daaropvolgende (enigszins korte) inhaalslag, gridstraffen, een thuisrace voor meer dan honderdduizend landgenoten: niets brengt Max Verstappen dit seizoen van de wijs. Het toch al grote respect voor de wereldkampioen vanuit de paddock neemt met zijn indrukwekkende seizoen alleen maar toe.

Keer op keer laat Verstappen het in 2022 zien. Hoe groot de tegenslag ook is, de combinate van een superieure zondagsauto en de wereldkampioen is nauwelijks te verslaan. “Als je weet wat je moet doen, maakt het niet uit waar je bent. Natuurlijk is de sfeer fantastisch, maar in de auto brengt een thuisrace geen voor- of nadelen met zich mee”, zei Verstappen zelf temidden van de oranjegekte in Zandvoort. Anders gezegd: hij moet gewoon gas geven. Droogjes: “Ja, daar komt het wel op neer.”

“Op dit moment doet Max alles goed”, zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bewonderend. “Hij focust zich volledig op het rijden van snelle rondjes in een Formule 1-auto. Maar de uitdaging om snelle rondjes te rijden is niet de enige uitdaging die hij in zijn leven tegen zal komen. Hij heeft al vaak bewezen dat hij dat enorm goed kan en zal dat blijven doen. Maar er zullen vele andere uitdagingen volgen.”

Foto: Motorsport Images

Zelf heeft Vettel weleens hulp gezocht toen hij onzeker over zijn eigen kunnen was. “Twijfels horen er ook bij. Sporters worden vaak op een voetstuk geplaatst, kijk naar de gekte in Zandvoort rond Max, maar we zijn allemaal mensen met onze zwakheden, onze uitdagingen en gedachten. Superman bestaat alleen op tv.”

Viaplay-analist Giedo van der Garde is ervan overtuigd dat Verstappen voorlopig nog geen last gaat hebben van zoiets als twijfel. “Max staat voor mij wat dat betreft op één. Voor Lewis (Hamilton) en Fernando (Alonso). Dat zijn ook koele kikkers, maar niet zo extreem als Max. Bovendien zijn ze een stuk ouder, waardoor een dergelijke koelbloedigheid al veel minder vanzelfsprekend is”, aldus Van der Garde. “Max ligt in een gespreid bedje, maar hij heeft het zelf opgemaakt. Ik begrijp het wel dat hij een meerjarige deal heeft getekend.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 gaan Van der Garde en Sebastian Vettel verder in op het fenomeen twijfel en of Max Verstappen daar ooit last van zou kunnen krijgen. Ook Raymond Vermeulen geeft zijn inzicht. Editie 13/14 is te bestellen met gratis bezorging of bij AH, Jumbo en AKO te koop.