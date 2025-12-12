Max Verstappen moet voor de eerste keer in jaren het gala van autosportfederatie de FIA missen. Het bestuursorgaan organiseert ieder jaar het chique evenement om zo de beker aan de wereldkampioen én de prijzen aan de nummers twee en drie uit het kampioenschap uit te reiken. Dit jaar mag Lando Norris zijn eerste wereldbeker in ontvangt nemen tijdens het gala in Oezbekistan.

Lando Norris heeft er een klein weekje op moeten wachten, maar vanavond wordt hij dan toch echt officieel gekroond tot wereldkampioen. De Brit sleepte afgelopen zondag de titel binnen door als derde over de finishlijn te rijden in Abu Dhabi. Ook Max Verstappen – de nummer twee in het kampioenschap – en Oscar Piastri – de nummer drie – mogen in Tasjkent, Oezbekistan een prijs in ontvangst nemen, maar de Nederlander moet het gala dit jaar aan zich voorbij laten gaan.

LEES OOK: Officieel: Mohammed Ben Sulayem herkozen als FIA-voorzitter

Verstappen kampt namelijk met een griepje, zo meldt De Telegraaf, en is daarom niet bij het evenement in Tasjkent. Het is de eerste keer in jaren dat de Nederlander afwezig is. Tijdens de gala’s in Frankrijk (2021), Italië (2022), Azerbeidzjan (2023) en Rwanda (2024) was Verstappen wel aanwezig en mocht hij nog zelf de wereldbeker in ontvangst nemen.

Action of the Year

Verstappen kan naast zijn prijs voor de tweede plaats in het kampioenschap tijdens het gala nogmaals in de prijzen vallen. De Nederlander werd ook genomineerd in de categorie ‘Action of the Year’ voor zijn inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de GP Emilia-Romagna. Ook Lando Norris – voor zijn inhaalmanoeuvre wederom op Piastri in Oostenrijk – en Oliver Bearman – voor zijn inhaalactie op Verstappen in Mexico-Stad – zijn kanshebbers.

Het FIA-gala is vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd te volgen via het officiële YouTube-kanaal van het bestuursorgaan.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.