Max Verstappen rijdt in 2026 niet alleen met een gloednieuwe Red Bull-bolide op het circuit, maar ook met een geheel nieuwe krachtbron in de opvolger van de RB21. De Oostenrijkers zijn druk bezig om de laatste hand te leggen aan het motorproject voor volgend jaar, maar de wereldkampioen mocht alvast even naar de krachtbron luisteren. ‘Het klinkt lekker scherp’, onthult Verstappen.

De Formule 1 staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen aan het reglement. Zo worden de bolides voor het 2026-seizoen kleiner en lichter, en verdwijnt het DRS-systeem. De motoren zullen ondertussen bestaan uit vijftig procent elektrisch vermogen en vijftig procent verbrandingsvermogen. De krachtbronnen zullen daarnaast op volledig duurzame brandstof rijden.

Voor Red Bull staat nog een extra uitdaging te wachten: de renstal rijdt in 2026 voor het eerst met haar eigen krachtbron op het circuit. Samen met Ford, en onder de noemer Red Bull Powertrains, wordt deze ontwikkeld. Max Verstappen is tot nu toe te spreken over dit nieuwe project van zijn team. Tijdens de Talking Bull-podcast kreeg de Nederlander namelijk de vraag of hij de nieuwe motor al had gehoord.

‘Het maakt geluid’

“Het maakt geluid”, grapt de wereldkampioen nog eerst. Daarna ging hij op serieuzere toon verder: “Het klonk goed. Je hoort hem natuurlijk op de testbank, maar hij klonk lekker scherp. Ik weet niet of ze specifiek op geluid ontwikkelen, maar het klonk goed. Het is geen V10, maar toch.”

