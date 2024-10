Rwanda is een zeer serieuze kandidaat om binnen enkele jaren een Grand Prix in Zuid-Afrika te mogen organiseren. Als voorproefje is het in december gastheer van de jaarlijkse FIA Prize Giving Ceremony. Een kostbare trip die de genodigde coureurs uit eigen zak moeten betalen. Dat zou anders moeten, vindt Verstappen.

Het is een opmerkelijke keuze, waarschijnlijk vooral politiek gemotiveerd. Dat de internationale autosportfederatie (FIA) de Rwandese hoofdstad Kigali heeft uitgekozen voor het jaarlijkse Galafeest, waar alle kampioenen worden geëerd, is tot daar aan toe. Wellicht draagt het bij aan de ontwikkeling van de autosport. Verstappen heeft op zich geen probleem met Rwanda als gastheer. Zolang het maar veilig is.

Waar hij meer problemen mee heeft zijn de kosten. En met name voor jonge(re) coureurs. “Iedereen die naar dat Gala gaat, moet dat zelf betalen”, beweert hij. “Ik kan het wel betalen, maar sommige mensen hebben dat geld niet. Er zou eens naar gekeken moeten worden dat als je door de FIA uitgenodigd wordt, je de reis ook vergoed krijgt. Het is toch een beetje raar: je wordt uitgenodigd, moet er verplicht naartoe en het dan zelf betalen. Toen ik kartte moesten we het altijd zelf betalen.”

