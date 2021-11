Nieuwe baan, nieuwe kansen. Het Losail International Circuit bevalt, wat Max Verstappen betreft. “Over één rondje wordt het leuk morgen, in de race is nog even afwachten aangezien het lastig volgen is.”

De eerste sessie, bij daglicht, sloot Verstappen als snelste af. In de tweede vrije training, de eerste kennismaking met de baan bij kunstlicht, moest Verstappen drie tienden toestaan op Valtteri Bottas. Het is een dag van leren, testen en uitproberen. “Er is nog zoveel om naar te kijken, het echt nog te vroeg om conclusies aan vandaag te verbinden.”

Verstappen constateerde wel dat er nog een flink verschil is tussen het rijden op softs en mediums. “Het was de eerste keer bij naxht maar die softs zijn niet nog niet heel geweldig, we moeten nog even uitzoeken waarom de auto daar zo op reageert. Het is een eerste keer op een nieuwe circuit, dan moet je gewoon veel utizoeken.”

De layout van de baan zelf kon Verstappen wel bekoren. “Ïk heb er veel lol in om hier te rijden, het is een toffe baan. Over één rondje wordt het leuk morgen.” Over het afgewezen verzoek tot herziening van Mercedes was Verstappen kort maar krachtig. “Dat is mooi, maar ook verwacht.”