Met een grote glimlach gaf Max Verstappen in Spanje na de kwalificatie zijn eerste reactie op de net behaalde pole position. “De auto liep op rails”, was het veelzeggende commentaar van de regerend wereldkampioen. Hij gaat als grote favoriet de race van zondag in.

Verstappen was een halve seconde sneller dan nummer 2 Carlos Sainz. Geen moment kon iemand tippen aan de snelheid van de Nederlander. Hij is al het hele weekend dominant, ook in de vrije trainingen was Verstappen in de Red Bull steevast de snelste coureur van het veld.

“De kwalificatie begon een beetje tricky qua weersomstandigheden, maar toen het opdroogde was de auto meteen erg goed”, keek Verstappen terug. “Ook in Q3 liep de auto op rails, geweldig om in te rijden.”

Naar verwachting zal dat zondag tijdens de race niet anders zijn en Verstappen bulkt van het zelfvertrouwen. “Ik kom graag in Barcelona, ik houd van dit circuit. En van de fans. Die houden ook echt van racen hier. Ik heb bovendien mooie herinneringen aan dit circuit en hopelijk na morgen nog één”, aldus de man die in 2016 zijn eerste Grand Prix-zege ooit boekte op dit circuit.