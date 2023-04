Max Verstappen voorziet zondag een boeiende wedstrijd in Australië. Dat zei hij na de kwalificatie, waarin hij ondanks wat zorgen toch overtuigend de snelste bleek.

“De laatste run was erg goed”, keek de Nederlander terug. Hij was uiteraard blij met zijn pole position, de eerste voor hem in Australië, de eerste voor Red Bull sinds 2013. Eenvoudig is het namelijk tot nu toe niet, zo zei Verstappen: “Het is lastig om de banden op de goede temperatuur te krijgen om te pushen.”

Hoewel hij als de grote favoriet geldt voor de winst in Melbourne, rekent hij zich nog niet rijk. “Ik verwacht een interessante race.” Dat hij die wil winnen, is helder. Met een glimlach: “Ik heb al wel eens op het podium gestaan hier, maar ik hoop dat ik ditmaal op de mooiste plek sta.”

Vogel

Verstappen, die tijdens de kwalificatie nog bijna in botsing kwam met een vogel, stelde op een gegeven moment wat vragen aan het team over het terugschakelen. Eventuele zorgen over betrouwbaarheid zijn er niet, klonk het na afloop. “Het is meer een zaak van finetunen, dat probeer je altijd.”