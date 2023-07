Max Verstappen toonde zich zondag blij en opgelucht tegelijk na zijn zege in de Grand Prix van Groot-Brittannië. “McLaren was erg snel, het was niet vanzelfsprekend allemaal”, klonk het in een eerste reactie.

De Nederlander verloor bij de start de leiding aan de vanaf P2 begonnen Lando Norris, de man die uiteindelijk tweede werd in de race. “Het was een verschrikkelijke start”, keek Verstappen kritisch terug op de eerste meters. “Daar moeten we goed naar kijken.”

Hij vervolgde: “Het duurde vervolgens even om Lando te kunnen passeren, dat lukte en daarna kon ik een gaatje slaan. Na de safety car was het lastig om de banden te laten overleven. Maar het is gelukt en dat is ook mooi voor het team: het is onze elfde overwinning op rij, dat is ongelooflijk.”

Red Bull evenaarde met de winst van Verstappen het record voor meeste opeenvolgende zeges van een team in de Formule 1. Dat was tot zondag in handen van enkel McLaren, dat in 1988 ook al eens een elfde overwinning op rij boekte.

