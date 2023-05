In een bloedstollend slot van de kwalificatie wist Max Verstappen voor het eerst pole position te veroveren in Monaco. De Nederlander wist op het allerlaatste moment de snelle tijden van Fernando Alonso en Charles Leclerc te verbeteren.

Verstappen moest behoorlijk moeite doen om de pole position op zijn naam te kunnen zetten. Leclerc en Alonso zetten daverende tijden neer die een flinke verbetering waren van de eerdere ronde van Verstappen, en zelfs Esteban Ocon ging even aan de leiding. In een poging de snelste tijd terug te veroveren dreigden er zelfs wat slordigheidsfoutjes te ontstaan bij Verstappen. Na de sessie werd hem dan ook gevraagd hoe hij zich voelde na de spannende ontknoping.

“Erg blij”, lacht Verstappen. “We wisten dat het lastig zou worden voor ons. Gisteren was niet bepaald de beste start van het weekend maar we bleven verbeteren. In de kwalificatie moet je alles op het spel zetten. In de laatste ronde was mijn eerste sector niet ideaal, ik was nog wat voorzichtig in de eerste bocht. Maar ik wist dat ik achter stond dus in de laatste sector gaf ik alles. Ik raakte de muur een paar keer. Maar natuurlijk ben ik erg blij om hier voor het eerst op pole te staan.”

‘In Monaco kan van alles gebeuren’

De concurrentie zal het Verstappen op zondag ongetwijfeld niet makkelijk maken. Alonso en Leclerc zullen azen op een kans om de Nederlander in te halen. Maar de regerend wereldkampioen weet wat hem te doen staat.

“We hebben een goede start nodig. Het is maar een kort stukje naar de eerste bocht. In Monaco kan er van alles gebeuren: safety car, regen, noem maar op. Er is altijd wel wat chaos aan de hand. Maar qua race pace is de auto snel genoeg, dus dat zal geen probleem zijn. We moeten het hoofd koel houden en een nette race rijden.”