Max Verstappen ging voor het eerst een uitdaging aan met kersverse Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. In een nieuwe video voor Red Bull en samenwerkingspartner Ford racen de twee coureurs tegen elkaar in historische Ford-auto’s. Vlak voor de laatste ronde kwam ook nog een bekend gezicht om de hoek kijken: Daniel Ricciardo.

De uitdaging vond plaats voorafgaand aan het season launch-evenement in de thuisstad van het Amerikaanse Ford, Detroit. Red Bull ontwikkelde samen met Ford de eerste eigen motor voor de Oostenrijkse renstal voor 2026. Om daar bij stil te staan wordt niet alleen de opvolger van de RB21 onthuld in Amerika, maar stonden coureurs Max Verstappen en Arvid Lindblad ook een race met onder meer een honderd jaar oude Ford-bolide te wachten.

Voordat Verstappen en Lindblad direct tegen elkaar mochten racen, moesten ze eerst nog een paar uitdagingen volbrengen. Zo begon de Nederlandse wereldkampioen met een sprint van 250 meter, waar hij na een paar opwarmrondes een tijd neerzette van 6,96 seconden in de Ford Fiesta. Lindblad bleef in de Ford Mustang Boss 302 steken op 14,78 seconden. Na nog een tweede poging met andere auto’s – de Ford F-150 Lightning Supertruck uit 2024 voor Verstappen en de Ford RS200 uit 1986 voor Lindblad – was het tijd voor de volgende uitdaging, waarbij het draaide om de bochtensnelheid. Ook hier was Verstappen een ruime drie seconden sneller dan de rookie, in de Ford Mustang Dark Horse SC uit 2026.

Ricciardo

Vlak voor de finaleronde verscheen Daniel Ricciardo – oud-teamgenoot van Verstappen bij Red Bull – ten tonele. De Australiër had gelijk wat advies voor Lindblad om de Nederlander te verslaan: “Je rijdt tegen Max, dus je hebt een enorm ego nodig. En heel veel zelfvertrouwen.” Wie van de twee coureurs de challenge uiteindelijk won, kun je in de verdere video bekijken:



