Op de valreep greep Max Verstappen zaterdagmiddag naast de pole position voor de Grand Prix Emilia-Romagna in Imola. Hij kwam 0,034 seconden tekort op WK-leider Oscar Piastri. Toch toonde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull zich meteen na afloop gematigd tevreden over de uitkomst van de enerverende sessie.

“Alles ging heel goed. Alleen het is hier heel moeilijk om de zachtste compound gedurende een rondje in leven te houden. Mijn eerste sector was goed, maar daarna was ik de banden kwijt. De verschillen zijn minimaal, dus het is jammer dat ik net tekort kwam voor pole. Het was een goede lap, maar misschien is de zachte band iets te zacht voor ons”, zei Verstappen op de grid in een eerste reactie tegenover interviewer en oud-coureur David Valsecchi.

Over zijn kansen in de race morgen zei Max Verstappen: “Dit was een heel goede dag voor ons, nu gaan we ons op de race focussen. Daar vallen de punten te verdienen. Alleen was de vorige race niet echt een gevecht met de McLarens. Ik hoop dat we voor de race nog wat snelheid vinden, dat de balans goed is en dat we onze banden goed kunnen managen. En dan zien we het wel.”

De Grand Prix Emilia-Romagna in Imola begint zondag om 15.00 uur.

