Max Verstappen heeft opnieuw een speciale helm onthuld, dit keer dus voor de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Waar hij in België weer koos voor oranje, gaat de Nederlander dit keer voor wat rood, wit en blauw.

Vorige week verscheen Verstappen in België, zijn andere thuisrace, met een oranje helm met wat chromen accenten. Voor de Grand Prix van Nederland heeft Verstappen meer in de stijl van rood-wit-blauw gedacht. Het is een helm met de kleuren van de Nederlandse vlag, maar met hier en daar ook de artistieke verfspatten voor het idee van een kunstwerk.

“Nadat ik vorige week op Spa met een oranje helm reed, zijn we nu op Zandvoort, waar voor het eerst sinds lange tijd weer een Formule 1-race gehouden wordt, vandaar dat ik met een speciale helm rijd”, vertelt Max. “Ik vond het toepasselijk om de kleuren rood-wit-blauw te gebruiken. Die kleurencombinatie komt heel mooi uit. Zoals je ziet zitten er mooie details in, meer dan normaal, en met Jumbo op de zijkanten. Het ziet eruit alsof de helm geschilderd is, heel anders dan gewoonlijk. Ik ben er heel blij mee. Hopelijk vinden jullie hem ook mooi en ziet het er op het circuit ook mooi uit.”

