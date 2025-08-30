Max Verstappen komt met een waarschuwing weg na de kwalificatie van de Dutch GP. De Nederlander werd na het behalen van een startplek in de top-drie op het matje geroepen bij de stewards. Verstappen zou tijdens zijn in-lap na de kwalificatiesessie ‘onnodig langzaam’ hebben gereden. De coureur komt echter zonder kleerscheuren ervan af, omdat dat op datzelfde moment ook de gele vlag werd gezwaaid.

Max Verstappen kon zijn fans op Circuit Zandvoort alsnog van een reden voor een klein feestje voorzien. De Nederlander reed de op twee na snelste tijd tijdens de kwalificatie, goed genoeg voor een plek op de tweede startrij. Toch was er na de sessie nog even een spannend moment, toen de coureur bij de stewards langs moest gaan. De wedstrijdleiding had namelijk gezien dat Verstappen in de ronde na het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag ‘onnodig langzaam’ had gereden.

Geen straf

Verstappen legde echter aan de stewards uit dat hij alleen maar zijn snelheid had geminderd vanwege de op dat moment geldende gele vlag. “We hebben zijn reden om af te remmen geaccepteerd en zullen geen verdere actie ondernemen”, leest de officiële verklaring van de FIA. De Nederlander mag daardoor zijn thuisrace gewoon vanaf plek drie aanvangen.

