Max Verstappen werd na afloop van de GP van Hongarije naar de stewards geroepen vanwege een incident met Lewis Hamilton. In een fel gevecht dook Verstappen in bocht 4 naar de binnenkant; Hamilton week uit naar de uitloopstrook om contact te vermijden en verloor daarbij veel tijd. De FIA oordeelde uiteindelijk dat er geen verdere sancties nodig waren. De Nederlander behoudt daarmee zijn eindklassering en de bijbehorende WK-punten.

Het incident vond plaats in ronde 29. Hoewel er geen sprake was van contact tussen de twee rivalen, onderzochten de stewards na de race of Verstappen Hamilton van de baan had gedwongen en daarmee voordeel had behaald. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Saillant detail: Hamilton verscheen niet bij de hoorzitting en maakte geen gebruik van zijn recht om gehoord te worden.

‘Maakt me geen zak uit’

De stewards concludeerden dat Verstappen volledige controle had over zijn RB21 en alleen wijd uitkwam omdat Hamilton al van de baan was gegaan. Verstappen verklaarde dat hij, indien nodig, verder naar binnen had kunnen sturen – een bewering die werd ondersteund door de telemetriegegevens. Desondanks liet de Nederlander eerder tegenover Viaplay weten zich weinig zorgen te maken over een mogelijke straf.

“Ik snap niet dat ik nog naar de stewards moet”, reageerde hij zichtbaar geïrriteerd. “Ik zette gewoon m’n neus naast zijn auto, hij schrok en ging wijd. Het maakt me echt geen zak uit of ik daar nog een straf voor krijg. Of ik nou negende word of nul punten scoor – het interesseert me helemaal niks. Ik heb vooral zin in vakantie.” Hamilton haalde op zijn beurt de schouders op over het incident: “Ik probeerde gewoon een botsing te voorkomen”, klonk het laconiek. “Om eerlijk te zijn, kan ik het me niet echt herinneren.”

