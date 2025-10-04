Na een moeizame eerste seizoenshelft lijkt Red Bull sinds de Dutch Grand Prix weer de juiste weg omhoog te hebben gevonden. Max Verstappen ziet duidelijke vooruitgang en was na de kwalificatie in Singapore tevreden over de auto. De RB21 voelt weer als vanouds aan, vooral dankzij een stabiele basis-afstelling waar het team nu op kan bouwen.

Max Verstappen reageerde tijdens de persconferentie in Singapore positief op de vraag of Red Bull het momentum weer te pakken heeft: “Absoluut. De laatste drie weekenden – Monza, Bakoe en Singapore – waren echt heel goed. Voor de Grand Prix op Monza gooiden we constant de afstelling van de auto van links naar rechts, omdat het gewoon niet werkte. Soms was het oké, maar nu voelt het eindelijk solide.”

Volgens Verstappen is het verschil duidelijk: in plaats van blijven zoeken naar oplossingen, is het team nu bezig met verfijnen. “We zijn eindelijk aan het fine-tunen in plaats van radicaal aanpassen. En dat is precies wat je wilt. Natuurlijk zullen sommige circuits ons beter liggen dan andere, maar de basis is nu een stuk consistenter. Dat geeft vertrouwen.” Met een goed gevoel in de RB21 lijkt Verstappen klaar om de resterende races van het seizoen vol aan te vallen. Wat leek als een moeizaam jaar, krijgt alsnog een veelbelovend eind.

