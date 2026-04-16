Gaat Max Verstappen eerder stoppen met de Formule 1? Het is een vraag die veel gesteld werd in en om de paddock, nadat vorige week bekend werd dat vaste race-engineer Gianpiero Lambiase na 2027 naar McLaren vertrekt. Tijdens Viaplay’s Een Avond met Max Verstappen beantwoordt de viervoudig wereldkampioen zelf de vraag.

De geruchten over een vervroegd pensioen van Max Verstappen uit de Formule 1 deden weer de ronde na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull. Een uitspraak uit 2021 over zijn samenwerking met de Britse ingenieur met Italiaanse roots – “Zodra hij stopt, stop ik ook”, zei Verstappen toentertijd tegen Ziggo Sport – circuleerde weer rond.

Tijdens Viaplay’s Een Avond met Max Verstappen kwam het onderwerp uiteraard ook ter sprake. Ook stond de Nederlander even stil bij de huidige reglementen in de Formule 1, die hij liever vandaag dan morgen ziet veranderen. “Dat we praten (met de F1-top en FIA, red.) is al een vooruitgang. Het probleem is alleen dat je deze reglementen wel een beetje aan kunt passen, maar fundamenteel zit er iets fout. Dat zal niet iedereen publiekelijk toegeven, maar het is wel zo.”

‘Ik houd van de echte Formule 1’

“Sommige mensen doen op dit moment hun voordeel (met de reglementen, red.) en die proberen het te benutten”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Maar voor mij geldt: ik houd van de echte Formule 1. Ook al stop ik er over 2 of 3 jaar mee, dan wil ik dat toekomstige coureurs er ook van kunnen genieten.” Helemaal met zekerheid zeggen dat hij voorlopig nog zelf in de koningsklasse blijft, doet Verstappen echter niet: “Er moet dan wel iets veranderen (aan de reglementen, red.).”

