Max Verstappen begrijpt niet waarom Lewis Hamilton in Monza zijn (oud)teamgenoten in aanloop naar de Italiaanse GP openlijk heeft gefileerd. Volgens de Brit heeft de regerend wereldkampioen weinig collega’s van hetzelfde niveau gehad, zoals hij. “Misschien is hij een beetje jaloers op mijn huidige succes?”

Het zijn zeker sinds de spraakmakende apotheose van 2021 in Abu Dhabi, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel ophaalde en de dominantie van Hamilton en Mercedes na zeven jaar doorbrak, gezworen vijanden. De rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes is hardnekkig, zo bleek de afgelopen dagen ook in Monza. Hamilton en teambaas Toto Wolff schieten regelmatig uit de heup op de collega’s uit Milton Keynes.

De reden voor de plaagstootjes en bemoeienissen? “Ik denk dat ze heel moeilijk met verlies om kunnen gaan”, aldus Verstappen. “Dat is een beetje het probleem als je zoveel jaren achtereen alles hebt gewonnen. Maar je moet ook realistisch zijn”, vervolgt hij. “Als het er niet inzit, dan zit er niet in. En dan moet je, vind ik, wel kunnen waarderen wat anderen doen. Dat hebben wij in de jaren dat Mercedes zo goed was ook altijd gedaan. We zeiden tegen elkaar: we moeten harder werken, want we zijn ten opzichte van Mercedes niet goed genoeg.”

Verstappen vermoedt dat er sprake is van enige jaloezie, nu Red Bull al twee jaar de toon zet en Mercedes definitief heeft afgelost als trendsetter. “Je kunt wel blijven roepen en schreeuwen dat het niet zo bijzonder is wat wij op dit moment doen, maar je kunt volgens beter meer met jezelf bezig zijn. Want dat is het enige wat je kunt beïnvloeden.” Dat Hamilton hem regelmatig als gespreksonderwerp noemt, deert hem echter geenszins. “Misschien is hij een beetje jaloers op mijn huidige succes? Hij denkt misschien dat hij er iets mee wint, maar voor mij maakt het echt niets uit.”