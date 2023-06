Max Verstappen denkt dat Red Bull de snelheid heeft om elke race te winnen dit jaar, maar dat het onwaarschijnlijk is dat dat ook gebeurt. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje zegt de Nederlander tegen onder andere FORMULE 1 Magazine dat naar zijn idee de rest van het veld vanzelf aansluit na verloop van tijd.

Red Bull heeft tot nu toe elke race dit seizoen gewonnen. Vier overwinningen staan op naam van Verstappen, twee (en een sprintrace) zijn gewonnen door Sergio Perez. Aan het begin van het seizoen voorspelde George Russell al dat het team elke race dit seizoen zou kunnen winnen.

“Zoals het er nu uitziet, denk ik dat we het wel kunnen ja”, zei Verstappen. “Maar het is erg onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Er kunnen altijd dingen misgaan. Je kan pech hebben in de kwalificatie, je kan zelf fouten maken. Maar op pure snelheid lijkt het er wel op.”

Daaropvolgend werd Verstappen gevraagd hoe hij denkt over het feit dat het team nu zo dominant is, en hoe hij denkt de competitiviteit in het veld te kunnen verbeteren. “De Formule 1 heeft altijd periodes van dominantie gehad, dat is niet nieuw”, reflecteert de tweevoudige kampioen. “Hoe langer je de regels hetzelfde laat, hoe dichter iedereen bij elkaar komt. Als je dingen aan blijft passen, dan zal er altijd één team zijn dat iets vindt om er als beste uit te komen. Het duurt dan een tijdje voordat de rest aan weet te sluiten.”