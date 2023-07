Max Verstappen heeft benadrukt dat er geen kwaad bloed is tussen hem en zijn race engineer. Tijdens de kwalificatie waren de twee het bepaald niet met elkaar eens, maar volgens Verstappen is dat allemaal weer koek en ei.

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België had Verstappen een beetje onenigheid met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen was bepaald niet tevreden met zijn tiende plek in Q2 en liet dat over de radio duidelijk merken. Lambiase riep Verstappen wat terug. Later zat het allemaal wel weer goed tussen de beide mannen, aangezien ze er vrolijk over grapten nadat Verstappen alsnog de snelste tijd had gezet.

In de persconferentie na de kwalificatie werd Verstappen gevraagd of dit vaker voorkomt. Verstappen kon er wel om lachen. “Het gebeurt soms wel ja. Dat haalt de uitzending meestal niet. We kunnen allebei nogal direct zijn en nogal geëmotioneerd. Maar we praten het achteraf altijd uit. Het zit dus wel goed tussen ons.” Op de vraag wie van de twee nou fout zat, antwoordde de Nederlander wat meer ontwijkend. “Dat is niet iets wat ik hier nu ga zeggen, daar heb ik het straks met hem wel over.”

