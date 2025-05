Max Verstappen greep naast de eerste startrij voor de sprintrace in Miami: in de sprintkwalificatie kwam de Nederlander niet verder dan de vierde plaats. De Red Bull-coureur kan leven met dat resultaat en zegt er het beste van te willen maken, maar voorspelt een lastige race.

Max Verstappen spreekt met realisme over zijn vierde plaats in de sprintkwalificatie. “Ik denk dat wat we ook in Q3 deden goed was, de banden hielden het redelijk goed vol. Maar helaas had ik vanaf VT1 al veel last van onderstuur in de auto en op een circuit als dit met al die langzame bochten verlies je dan gewoon behoorlijk wat rondetijd”, begint hij zijn verhaal. “P4 is prima. Het is natuurlijk niet waar ik wil staan, maar je moet ook realistisch zijn over de beperkingen die we op dit moment hebben, en ik denk dat het alsnog best dicht bij elkaar zat.”

Hitte

De Red Bull-coureur weigert zich vast te pinnen op verwachtingen voor de race. “Het is altijd erg lastig om iets te zeggen tijdens een Sprint-weekend, omdat er geen echte data is van de lange runs”, verklaart hij. “Maar puur op basis van mijn gevoel en hoe de balans van de auto aanvoelde, denk ik dat het zwaar wordt met de hitte. We kennen onze beperkingen, we moeten gewoon proberen er het beste van te maken.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.